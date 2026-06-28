Tráiler cae al mar en accidente en Chenkán, Champotón

Reportan un accidente sobre la carretera Campeche - Carmen, a la altura del puente de Chenkán, municipio de Champotón. Según los reportes, el hecho donde se vieron involucrados un tráiler y un autobús de pasajeros de la línea comercial ADO, ocurrió hace unos momentos.

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Al tratar de esquivar un golpe frontal, el guiador de la unidad de carga se salió de la cinta de rodamiento, terminando dentro del mar a escasos metros de la orilla. Mientras tanto, el autobús ADO quedó a orilla de la carretera, sobre el carril Campeche - Carmen.

Hasta el momento, no hay reportes oficiales de personas lesionadas, sólo daños materiales, aunque al lugar llegaron cuerpos de emergencia y de seguridad a cargo de la Guardia Nacional.