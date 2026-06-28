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Yucatán / Mérida

Nueve municipios transmitirán en vivo el partido de México este 30 de junio

Este 30 de junio, nueve municipios de Yucatán instalarán Zonas Fan con actividades recreativas, espectáculos y transmisión en vivo del cuarto partido de la Selección Mexicana.

Por Redacción Por Esto!

28 de jun de 2026

1 min

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Con el objetivo de reunir a la afición y vivir el ambiente del fútbol en comunidad, el Gobierno de Yucatán realizará este 30 de junio una jornada de Zona Fan "Yucatán Juega", que llevará actividades recreativas y la transmisión en vivo del cuarto partido de la Selección Mexicana a nueve municipios del estado.

Las sedes serán Kanasín, Mérida, Progreso, Izamal, Ticul, Tekax, Umán, Tizimín y Valladolid, donde las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde con dinámicas de animación para los asistentes.

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A las 6:00 de la tarde cada municipio ofrecerá un espectáculo artístico o de entretenimiento. Entre los participantes destacan Jorge Cituk en Kanasín, La Tía Chayo en Mérida, Puruxona en Progreso, Alvin Pop en Izamal, Roberth Cevallos en Ticul, Derezco y Nohoch en Tekax, Mario Tercero en Umán, el Payaso Bolitas en Tizimín y el mago Christian Allen en Valladolid.

La transmisión del encuentro deportivo comenzará a las 7:00 de la noche, con la invitación a que las familias y aficionados se reúnan para respaldar a la Selección Mexicana en un ambiente festivo.

Las autoridades estatales señalaron que la iniciativa busca fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios públicos para que los seguidores del Tricolor disfruten juntos de uno de los compromisos más importantes del torneo.

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