Nueve municipios transmitirán en vivo el partido de México este 30 de junio

Con el objetivo de reunir a la afición y vivir el ambiente del fútbol en comunidad, el Gobierno de Yucatán realizará este 30 de junio una jornada de Zona Fan "Yucatán Juega", que llevará actividades recreativas y la transmisión en vivo del cuarto partido de la Selección Mexicana a nueve municipios del estado.

Las sedes serán Kanasín, Mérida, Progreso, Izamal, Ticul, Tekax, Umán, Tizimín y Valladolid, donde las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde con dinámicas de animación para los asistentes.

Noticia Destacada Delincuentes sustraen embarcación con motor fuera de borda en Champotón

A las 6:00 de la tarde cada municipio ofrecerá un espectáculo artístico o de entretenimiento. Entre los participantes destacan Jorge Cituk en Kanasín, La Tía Chayo en Mérida, Puruxona en Progreso, Alvin Pop en Izamal, Roberth Cevallos en Ticul, Derezco y Nohoch en Tekax, Mario Tercero en Umán, el Payaso Bolitas en Tizimín y el mago Christian Allen en Valladolid.

La transmisión del encuentro deportivo comenzará a las 7:00 de la noche, con la invitación a que las familias y aficionados se reúnan para respaldar a la Selección Mexicana en un ambiente festivo.

Las autoridades estatales señalaron que la iniciativa busca fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios públicos para que los seguidores del Tricolor disfruten juntos de uno de los compromisos más importantes del torneo.