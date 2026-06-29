Colapsa techo de vivienda en colonia Colosio en Campeche

El techo de una vivienda colapsó en la colonia Colosio, lo que movilizó a personal de Protección Civil y agentes de la Policía Estatal, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte del derrumbe, donde a su llegada confirmaron que el inmueble presentó el desplome, sin que se registraran personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle Héctor de la Peña, donde el propietario explicó a las autoridades que un día antes había escuchado un crujido proveniente del techo, aunque no le dio mayor importancia y posteriormente se retiró a cumplir con su jornada laboral como guardia de seguridad, pero al regresar encontró su vivienda reducida a escombros.

Policía Estatal y Protección Civil acordonan zona de derrumbe

Tras la inspección, el personal de Protección Civil acordonó el área y realizó una valoración de los daños para descartar riesgos adicionales, mientras que elementos de la Policía Estatal permanecieron en el lugar brindando apoyo durante las diligencias correspondientes.

Colapsa techo de vivienda en colonia Colosio

Durante la indagatoria no se reportaron personas heridas, únicamente pérdidas materiales derivadas del colapso de la estructura, cuya causa fue relacionada a una mala construcción.