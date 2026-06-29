Exceso de velocidad provoca derrape en Champotón

Anoche, una persona del sexo masculino derrapó a bordo de su motocicleta cerca de la localidad de Hool, municipio de Champotón. De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró alrededor de las 22:40 horas sobre la carretera estatal entre Hool y Sihochac.

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Según los reportes, esta persona venía a exceso de velocidad a bordo de su motocicleta cuando al perder el control del manubrio derrapó, terminando sobre el pavimento. Luego, personas que se encontraban en el sitio lo auxiliaron y procedieron a llamar a los números de emergencia para que recibiera atención. Se desconoce si esta persona venía en estado de ebriedad.

La actualización más reciente indicó que este sujeto, identificado con las iniciales L.R., fue enviado al hospital de especialidades en la capital campechana, donde permanece bajo observación. Al parecer se quebró la columna.