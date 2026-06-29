Explotación laboral en Campeche suma cinco denuncias en 2026

La explotación laboral es una de las 11 modalidades de la trata de personas en México, lo cual constituye un delito. En Campeche, de acuerdo con cifras oficiales de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sí se han registrado casos relacionados principalmente con el pago de salarios por debajo del mínimo y, derivado de ello, se han presentado al menos cinco denuncias en lo que va de este 2026.

El organismo advirtió que, según la Ley Federal del Trabajo, estas conductas se sancionan con multas que van desde los 250 hasta los dos mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), dependiendo del número de trabajadores, la gravedad de la situación, la reincidencia y las condiciones particulares que tenga el empleador.

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Anabel Báez Vázquez, titular de la dependencia, reveló que estos casos se han presentado en los municipios de Campeche, Carmen y Escárcega, y reiteró que, además de la sanción económica, también tiene implicaciones en el ámbito penal, derivado de la Reforma Laboral del 2025. Por ello, hizo un llamado a las y los empleadores a evitar estas 'malas prácticas' que, lamentó, se han normalizado por parte de las y los trabajadores.

Lo mismo ocurre, dijo, con el trabajo infantil, donde empresas locales y nacionales están contratando a menores, con el consentimiento de los padres. Esto ha colocado a Campeche en el ranking 19 de esta problemática a nivel nacional.