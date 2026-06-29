Más de 7 mil jóvenes abandonan estudios en Cobacam

El Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), el subsistema de educación media superior más grande de la Entidad, enfrenta un severo problema de deserción escolar: de una matrícula de 11 mil 148 estudiantes, el 68.9 por ciento, equivalente a aproximadamente siete mil 680 jóvenes, abandona sus estudios, una cifra que supera tanto la media nacional como la estatal y que enciende las alertas sobre la permanencia de los alumnos en las aulas.

El director general de la institución, César Andrés González David, reconoció que el abandono escolar representa el principal desafío para el colegio, aunque aseguró que existe una estrategia permanente para localizar y reincorporar a quienes dejan las clases mediante el trabajo del Departamento de Orientación Educativa, que identifica las causas de la deserción y da seguimiento a cada caso.

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Explicó que el mayor problema se concentra en los planteles ubicados en la zona de Los Ríos, Mamantel, Aguacatal, Puntal, así como en Escárcega y Xpujil, donde existe una alta movilidad de familias debido a las constantes rotaciones de personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Añadió que también existen casos derivados de problemas familiares, aunque en menor proporción, los cuales igualmente reciben atención por parte del personal especializado del colegio.

Pese a este panorama, González David sostuvo que el interés por ingresar al Cobacam continúa siendo elevado. Informó que para el próximo Ciclo Escolar 2026-2027 ya se registran más de tres mil 800 jóvenes preinscritos y confió en que la cifra aumente, ya que el proceso de inscripción permanece abierto. Destacó que varios planteles reportan una matrícula prácticamente saturada, por lo que afirmó que el Cobacam se mantiene como la primera opción para miles de familias campechanas, al no exigir examen de admisión como requisito para el ingreso.

Asimismo, anunció que durante el siguiente semestre se realizarán encuentros académicos, culturales y deportivos. La sede de la zona norte será la ciudad de San Francisco de Campeche el próximo 30 de septiembre, mientras que la zona sur se reunirá el 14 de octubre en Ciudad del Carmen, con la participación de alrededor de 15 centros educativos por región.