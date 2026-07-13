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Campeche / Sucesos

Hallan a un hombre sin vida a un costado de la carretera Campeche-Lerma

Un hombre fue encontrado sin vida en la zona de costa junto a la carretera Campeche-Lerma. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el caso.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de jul de 2026

1 min

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Movilización policiaca en Campeche por hallazgo de un cadáver en la costa a Lerma
Movilización policiaca en Campeche por hallazgo de un cadáver en la costa a Lerma / Dismar Herrera

El cuerpo sin vida de un hombre, identificado con las iniciales M. G., fue localizado en la zona de costa ubicada a un costado de la carretera Campeche Lerma, lo que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron en el tramo carretero Campeche Lerma, donde ciudadanos reportaron la presencia de una persona aparentemente inconsciente a la orilla de la costa, al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y paramédicos, quienes tras valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el acceso fue acordonado.

Posteriormente, los agentes quedaron en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del fallecimiento.

JGH

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