Vuelca tráiler en la carretera Sabancuy–Ciudad del Carmen; cierran parcialmente la vía

Este martes por la mañana, se registró un fuerte hecho de tránsito sobre la carretera que conecta a Sabancuy con Ciudad del Carmen, luego de que un tráiler terminara volcado sobre su lado derecho en plena vía federal, por lo que fue necesaria la presencia de personal de seguridad que apoye en la zona.

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Los hechos ocurrieron antes de las ocho de la mañana de este martes, cuando la pesada unidad circulaba con dirección al municipio de Champotón, cerca del entronque que da ingreso a la villa de Sabancuy, cuando la pesada unidad terminó por caer recostada sobre la carpeta asfáltica.

Presuntamente, el exceso de velocidad en la circulación de la pesada unidad fue la causa de la volcadura del tráiler con todo y su caja, por lo que, conductores que transitaban por la zona, dieron aviso a los números de emergencias que, refirieron el caso a la Guardia Nacional al tratarse de un tramo federal.

En tanto las unidades de la GN llegaban al sitio, algunos conductores detuvieron su paso inicialmente para apoyar al conductor para sacarlo de la cabina, donde incluso uno de los transeúntes se subió a la cabina aún volteada para tratar de auxiliar a la persona en su interior.

Pese a lo aparatoso del incidente, solamente uno de los carriles de circulación fue cerrado, mientras que el tránsito pudo regularizarse por el lado que conecta con la zona de costa, en el lugar, se hizo presente la Guardia Nacional que comenzó con el abanderamiento del sitio.

La caja del tráiler terminó por ingresar a la zona de monte cercana, de momento se desconoce si hubo la rapiña de los productos que trasladaba, así como específicamente cuál es la carga que se movilizaba.

JGH