Accidente en Pozo del Chenpec deja una lesionada y una detenida

Anoche, se registró un fuerte accidente, el cual involucró a dos motociclistas, uno de ellos un repartidor, dejando como saldo una persona lesionada y una detención por la colonia Pozo del Chenpec.

El accidente se registró alrededor de las 22:00 horas de la noche del sábado, sobre la calle 24, esquina con 31 en la colonia antes referida.

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Según testigos oculares, el guiador de una motocicleta Italika AT125RT con placas 13GVB6 del Estado de Campeche no respetó su alto al asomar en la esquina de la calle 31.

Como consecuencia, generó un corte de circulación a otra motocicleta Boxer, color blanca con negro, con placas 30GVC1 del Estado de Campeche, unidad que venía con preferencia.

El percance coincidió con el operativo interinstitucional, por lo que la zona del percance aglutinó elementos de la policía y de marina.

La dama de oficio repartidor, a bordo de la Italika, fue detenida y puesta a disposición por el percance y porque presuntamente venía en estado de ebriedad. La otra persona, igual del sexo femenino, fue asistida y trasladada a una unidad médica para su respectiva valoración.

Ambas unidades fueron retiradas del lugar por una grúa del servicio particular y llevadas al corralón. Las autoridades ministeriales se encargarán del peritaje para el deslinde de responsabilidades.