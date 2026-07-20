Muere un hombre en un centro de rehabilitación de Champotón; investigan las causas

Una persona del sexo masculino fue reportada sin signos vitales al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Pozo del Monte, en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este lunes 20 de julio, sobre la calle 20, entre 19 y 21 en la colonia antes referida.

Según los primeros reportes, indican que esta persona, de la cual aún no hay generales, habría muerto de un infarto; sin embargo, hasta el momento no hay datos oficiales por parte de las autoridades. El hecho igual generó dudas entre vecinos del lugar al presenciar movimiento policial en la zona.

Tras los reportes a los números de emergencia, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, quienes tras confirmar el deceso procedieron a acordonar la zona.

Más tarde, al lugar llegó personal de la Fiscalía del Estado de Campeche con sede en Champotón, quienes a través del Servicio Médico Forense procedieron al levantamiento del cuerpo para los trámites correspondientes.

JGH