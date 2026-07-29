A qué hora lloverá en la CDMX este miércoles 29 de julio: prevén tormentas, granizo y fuertes rachas de viento

La Ciudad de México tendrá una jornada con cielo nublado y condiciones para lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo durante este miércoles 29 de julio.

Aunque desde la mañana existe posibilidad de precipitaciones aisladas, el periodo con mayor probabilidad de tormentas comenzará después del mediodía y se extenderá hacia la tarde y noche.

El pronóstico horario anticipa lluvia alrededor de las 14:00 y 15:00 horas, con una posible pausa durante parte de la tarde.

Las precipitaciones podrían regresar cerca de las 19:00 horas y presentarse nuevamente alrededor de las 21:00 horas. Estos horarios pueden variar entre alcaldías debido al desplazamiento de las nubes.

¿A qué hora comenzará a llover en la CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica favorecerán el desarrollo de lluvias en el Valle de México.

Durante la mañana se espera cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en las zonas altas. También pueden registrarse lluvias aisladas antes del mediodía.

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Las condiciones se intensificarán durante la tarde, cuando el cielo pasará de medio nublado a nublado. Para este periodo se pronostican chubascos y lluvias fuertes, acompañados de descargas eléctricas, viento y posible granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina señaló que las precipitaciones pueden comenzar después del mediodía. Por ello, se recomienda considerar afectaciones durante los traslados de regreso a casa.

¿Cuánto lloverá este miércoles en la Ciudad de México?

En la capital se esperan intervalos de chubascos con acumulaciones aproximadas de 5 a 25 milímetros. Las precipitaciones pueden presentarse en distintas alcaldías y generar encharcamientos, tránsito lento y reducción de la visibilidad.

Distribución espacial de las #Lluvias registradas de las 6:00 horas del 28-07-2026 a las 6:00 horas del 29-07-2026, por las redes de: SGIRPC , CONAGUA, PEMBU-UNAM y SEMAR.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/XouungdY89 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 29, 2026

En el Estado de México se prevén lluvias puntuales fuertes, principalmente en las zonas centro, este y suroeste, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Estas condiciones pueden aumentar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, inundaciones y afectaciones en carreteras. El viento tendrá velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 45 kilómetros por hora.

¿Cuál será la temperatura en la CDMX?

La temperatura máxima en la Ciudad de México se ubicará entre 24 y 26 grados, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14 grados.

Ve en el gráfico, las condiciones del tiempo que se prevén en la #CDMX y el #EdoMéx, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/tMTSc2BQL4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 29, 2026

En Toluca se prevé una máxima de 21 a 23 grados y una mínima de entre 7 y 9 grados.

Las autoridades recomendaron llevar paraguas o impermeable, evitar zonas inundadas y no resguardarse debajo de árboles, postes o anuncios publicitarios durante las tormentas eléctricas. También pidieron mantener las coladeras libres de basura y conducir con precaución ante el granizo o la baja visibilidad.

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