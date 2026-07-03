Tragedia ambiental en Ciudad del Carmen: Conductor invade zona protegida y aplasta crías de aves

Un nuevo incidente que pone en riesgo la fauna silvestre encendió la preocupación de ambientalistas y autoridades en Ciudad del Carmen, luego de que un vehículo ingresara de manera indebida a una zona de anidación ubicada en Playa Norte, dentro del Área Natural Protegida de Flora y Fauna Laguna de Términos, causando la muerte de varias crías de monjita americana.

Noticia Destacada Escasez de agua afecta colonias de Campeche en plena ola de calor

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Carmen y organizaciones dedicadas a la conservación, el conductor desatendió la señalización y el acordonamiento instalado expresamente para impedir el paso de vehículos durante la temporada reproductiva de esta especie. Al avanzar de forma irresponsable sobre la arena, la unidad atravesó un sector donde se encontraban nidos, polluelos y huevos, ocasionando graves afectaciones a la colonia de aves.

Noticia Destacada Escasez de agua afecta colonias de Campeche en plena ola de calor

Tras el incidente, en el lugar quedaron visibles las marcas de las llantas, evidencia del recorrido realizado por el vehículo dentro del área protegida. Asimismo, las imágenes difundidas por ambientalistas muestran varios polluelos sin vida y un huevo destruido antes de completar su proceso de incubación, reflejando el impacto que una sola invasión puede causar sobre una generación completa de estas aves silvestres.

La monjita americana utiliza cada año las playas de Ciudad del Carmen como sitio de reproducción, motivo por el cual las autoridades ambientales delimitan y resguardan diversos sectores del litoral para garantizar que los nidos permanezcan libres de perturbaciones. Estas medidas buscan reducir los riesgos derivados del tránsito de automóviles, motocicletas y vehículos recreativos, cuya circulación representa una de las principales amenazas para la supervivencia de las especies locales.

El conductor ignoró el acordonamiento y la señalización instalada. / Israel Lozano

Especialistas señalaron que, durante las primeras semanas de vida, las crías suelen permanecer inmóviles sobre la arena como mecanismo natural de defensa, lo que dificulta que sean detectadas a simple vista por los conductores y aumenta drásticamente el riesgo de ser atropelladas cuando se invade una zona estrictamente restringida.

Ante lo ocurrido, autoridades municipales y grupos ambientalistas hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía para respetar las áreas acordonadas y evitar ingresar con cualquier tipo de vehículo a las playas destinadas a la reproducción. Asimismo, solicitaron que el caso sea investigado a fondo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para identificar al responsable y aplicar las severas sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH