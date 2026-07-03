Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Conmemoran el 79 aniversario de la fundación de José María Morelos

Campeche / Sucesos

Falsa alarma en Campeche: hombre cargaba ventanas de hierro y desata movilización policiaca

Un reporte ciudadano movilizó a policías en la colonia Morelos por un hombre que cargaba dos ventanas de hierro; tras verificar el caso, descartaron un delito.

Por Redacción Por Esto!

3 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Moviliza reporte de hombre con ventanas de hierro en Campeche; policía descarta delito
Moviliza reporte de hombre con ventanas de hierro en Campeche; policía descarta delito / Dismar Herrera

Un reporte ciudadano sobre una persona que transportaba dos ventanas de hierro sobre la vía pública movilizó a elementos policiacos a la colonia Morelos, donde finalmente no se detectó la comisión de algún delito.

Invierten 12 millones de pesos en rehabilitar el dren Río Verde en Campeche

Noticia Destacada

Blindaje contra inundaciones: Invierten millonaria cifra para rescatar el dren Río Verde en Campeche

Los agentes localizaron al hombre señalado y le realizaron una revisión preventiva, además de entrevistarlo para conocer la procedencia de las piezas de herrería que llevaba consigo.

Durante la intervención, el ciudadano explicó que había encontrado las ventanas abandonadas y que pretendía trasladarlas a su domicilio para restaurarlas.

Tras verificar la información en las plataformas de seguridad y no encontrar reportes de robo ni indicios de que los objetos estuvieran relacionados con algún hecho delictivo, los elementos concluyeron la inspección y se retiraron del lugar.

El operativo terminó sin personas detenidas ni el aseguramiento de las ventanas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar