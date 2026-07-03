Falsa alarma en Campeche: hombre cargaba ventanas de hierro y desata movilización policiaca

Un reporte ciudadano sobre una persona que transportaba dos ventanas de hierro sobre la vía pública movilizó a elementos policiacos a la colonia Morelos, donde finalmente no se detectó la comisión de algún delito.

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Los agentes localizaron al hombre señalado y le realizaron una revisión preventiva, además de entrevistarlo para conocer la procedencia de las piezas de herrería que llevaba consigo.

Durante la intervención, el ciudadano explicó que había encontrado las ventanas abandonadas y que pretendía trasladarlas a su domicilio para restaurarlas.

Tras verificar la información en las plataformas de seguridad y no encontrar reportes de robo ni indicios de que los objetos estuvieran relacionados con algún hecho delictivo, los elementos concluyeron la inspección y se retiraron del lugar.

El operativo terminó sin personas detenidas ni el aseguramiento de las ventanas.

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JGH