Síguenos

Última hora

Internacional

FBI investiga caso de migrante mexicano asesinado por elemento del ICE

Campeche / Sucesos

Conductor se vuela alto y colisiona a una motoneta en el Centro de Seybaplaya

Un Nissan Versa blanco impactó contra una motoneta Italika en el centro de Seybaplaya, tras omitir un alto.

Por Redacción Por Esto!

8 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Falta de precaución provoca choque en colonia Centro de Seybaplaya
Falta de precaución provoca choque en colonia Centro de Seybaplaya

La falta de precaución al momento de conducir provocó un hecho de tránsito en el centro de Seybaplaya, dejando un saldo de daños materiales.

De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró en el cruce de la calle 14 esquina con 21, en la colonia Centro.

Mujer resulta herida al chocar contra un poste

Noticia Destacada

Mujer resulta herida al chocar contra un poste en avenida de Campeche

Según testigos oculares, el conductor de un automóvil Nissan Versa blanco, placas DFS-417-C del Estado de Campeche, no se percató de su alto y aunque logró frenar, no pudo evitar chocar contra la motoneta Italika DS125 con placas vencidas.

Tras la colisión, la motocicleta quedó tendida sobre el pavimento. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal (PM) a bordo de la unidad 01 de Seybaplaya, para atender a las partes involucradas.

Te puede interesar