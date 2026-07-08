Conductor se vuela alto y colisiona a una motoneta en el Centro de Seybaplaya

La falta de precaución al momento de conducir provocó un hecho de tránsito en el centro de Seybaplaya, dejando un saldo de daños materiales.

De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró en el cruce de la calle 14 esquina con 21, en la colonia Centro.

Noticia Destacada Mujer resulta herida al chocar contra un poste en avenida de Campeche

Según testigos oculares, el conductor de un automóvil Nissan Versa blanco, placas DFS-417-C del Estado de Campeche, no se percató de su alto y aunque logró frenar, no pudo evitar chocar contra la motoneta Italika DS125 con placas vencidas.

Tras la colisión, la motocicleta quedó tendida sobre el pavimento. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal (PM) a bordo de la unidad 01 de Seybaplaya, para atender a las partes involucradas.