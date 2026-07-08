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FBI investiga caso de migrante mexicano asesinado por elemento del ICE

Campeche / Sucesos

Mujer resulta herida al chocar contra un poste en avenida de Campeche

La Fiscalía confirma que los restos humanos hallados en una fosa clandestina de Escárcega corresponden a una pareja reportada como desaparecida la semana pasada

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de jul de 2026

1 min

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Mujer resulta herida al chocar contra un poste
Mujer resulta herida al chocar contra un poste / Dismar Herrera

Una mujer resultó lesionada luego de perder el control de su automóvil y chocar contra un poste sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, en la zona de casinos, dejando además cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron cuando la conductora circulaba sobre la avenida y, al distraerse, perdió el control del vehículo, lo que ocasionó que terminara impactándose contra un poste.

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Por la fuerza del golpe, el automóvil quedó destruido en gran parte y también se registraron daños a la estructura. Posteriormente, paramédicos del Sector Salud valoraron a la mujer e indicaron que era necesario trasladarla a un hospital para descartar lesiones internas; sin embargo, la conductora se negó a ser llevada a un nosocomio.

Mientras tanto, Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento de los hechos y el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades

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