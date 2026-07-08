Esto cuesta un taxi del Centro de Mérida a Chichén Itzá: Precios y opciones más económicas

Visitar la zona arqueológica de Chichén Itzá es uno de los planes imperdibles para quienes vacacionan en Yucatán durante el Verano 2026.

Declarada Patrimonio Mundial y considerada una de las Siete Maravillas del Mundo, recibe miles de turistas cada día que buscan admirar la pirámide de Kukulkán y los demás vestigios de la antigua ciudad maya.

Si te hospedas en el Centro Histórico de Mérida, una de las dudas más frecuentes es cuánto cuesta llegar hasta Chichén Itzá en taxi y si existen alternativas más económicas.

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Aunque el taxi ofrece comodidad y rapidez, también hay opciones como autobuses, combis compartidas y tours que pueden ajustarse mejor a distintos presupuestos.

¿Cuánto cobra un taxi de Mérida a Chichén Itzá?

El recorrido desde el Centro de Mérida hasta Chichén Itzá es de aproximadamente 120 kilómetros y toma entre 1 hora con 40 minutos y 2 horas, dependiendo del tráfico. Las tarifas aproximadas son:

Taxi de sitio o libre: entre 1,800 y 2,500 pesos por viaje sencillo.

entre por viaje sencillo. Taxi privado con reservación: entre 2,000 y 3,000 pesos .

entre . Viaje redondo con espera (4 a 6 horas): entre 3,500 y 5,000 pesos, dependiendo del tiempo de espera y la negociación con el operador.

En plataformas de traslado privado también es posible encontrar servicios con tarifas superiores a los 5,000 pesos, especialmente si se reservan con empresas turísticas o vehículos ejecutivos.

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Opciones más económicas para llegar a Chichén Itzá

Si buscas ahorrar dinero, estas son las principales alternativas desde Mérida que se pueden tomar para llegar a Chichén Itzá:

Autobús por $156 a $183 con hasta dos horas de viaje

Combi o colectivo a Pisté por $80 a $1502 a 2.5 horas de viaje

Tour de un día por $900 a $2,000. Incluye transporte y, en algunos casos, guía y alimentos

Auto rentado desde $900 por día, más gasolina casi dos horas de viaje

Los autobuses salen desde la terminal del Centro de Mérida y son una de las opciones más utilizadas por turistas nacionales y extranjeros debido a su comodidad y costo accesible.