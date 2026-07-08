Clima en Yucatán 9 de julio: Habrá probables lluvias y calor de hasta 35 grados este jueves

Durante este jueves 9 de julio continuará la probabilidad de lluvias en Yucatán mientras se mantienene las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos con tormentas localmente fuertes.

Estas afectaciones corresponden al ingreso de aire marítimo tropical en combinación con el establecimiento de una vaguada y campos divergentes en niveles medios y altos de la tropósfera.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer, con viento del estesureste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 40 km/h en zonas costeras de la región.

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Además, una nueva Onda Tropical avanzará sobre el mar Caribe central, por lo que dejaría lluvias en la Península de Yucatán en los próximos días.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 22° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

Consulta en los gráficos el #Pronóstico de lluvia acumulada para esta tarde y el día de mañana, jueves, en regiones del país. 👀 pic.twitter.com/78zMDbRXqv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 23 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 35 ° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 34° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.