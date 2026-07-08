Lancheros de Playa del Carmen cumplen cuatro meses sin ingresos por el sargazo

Prestadores de servicios turísticos de Playa del Carmen aseguraron que acumulan cuatro meses sin ingresos debido al recale masivo de sargazo y la disminución de visitantes, situación que ha paralizado las actividades acuáticas y afectado la economía de las familias que dependen del turismo.

Santos Lorenzo Cat Chan, representante legal de la Cooperativa Turística de Playa del Carmen, explicó que la falta de turistas y las condiciones de las playas han provocado que prácticamente nadie contrate recorridos en lancha, pesca deportiva o actividades como snorkel.

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"Los pocos visitantes que llegan únicamente observan el panorama y se retiran; ya ni siquiera preguntan por los servicios", comentó.

Indicó que la cooperativa está integrada por 12 lancheros, cada uno con una familia que depende de esta actividad como única fuente de ingresos.

Recordó que durante 2024 también hubo presencia de sargazo, aunque en menor cantidad y con brigadas que mantenían las playas en mejores condiciones. Sin embargo, aseguró que desde el año pasado advirtieron que el 2026 sería una temporada más complicada y consideró que las autoridades no se prepararon con el equipo suficiente para enfrentar el fenómeno.

La cooperativa turística afirma que 12 familias dependen de una actividad que permanece prácticamente detenida por el recale masivo / Gustavo Escalante

Cat Chan pidió que los tres órdenes de gobierno conformen un comité especializado contra el sargazo, con la participación de científicos, biólogos marinos y especialistas, para diseñar estrategias permanentes que reduzcan el impacto ambiental y económico.

Por su parte, el lanchero Antonio Mendoza señaló que el Ayuntamiento debería contar con un presupuesto exclusivo para la atención del sargazo, de la misma forma en que se preparan recursos para la temporada de huracanes.

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Explicó que la acumulación de algas ha provocado que los turistas dejen de contratar actividades en el mar, por lo que en algunos días debe salir a pescar únicamente para llevar alimento a su familia.

"Es triste ver cómo Playa del Carmen se ha quedado sin playas. Sabemos que el sargazo es un fenómeno natural, pero las autoridades deben prepararse para reducir sus efectos", concluyó.