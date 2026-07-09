Conoce el costo de viaje en taxi de Mérida a la Estación del Tren Maya en Teya

Si planeas abordar el Tren Maya desde la estación de Teya, uno de los gastos que debes considerar es el traslado desde distintos puntos de Mérida. El costo de un viaje en taxi puede variar según la distancia, el horario y el sitio desde donde abordes la unidad.

La Estación del Tren Maya en Teya se ubica al oriente de Mérida, cerca de la Hacienda Teya, a unos 12 o 15 kilómetros del Centro Histórico. En condiciones normales, el recorrido toma entre 20 y 30 minutos.

Costos aproximados de un taxi a la estación de Teya

Los precios pueden cambiar dependiendo del servicio y el tráfico, pero de forma general estos son los rangos:

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Desde el Centro de Mérida: entre 180 y 250 pesos .

entre . Desde el norte de Mérida: entre 220 y 320 pesos .

entre . Desde el poniente de Mérida: entre 250 y 350 pesos .

entre . Desde el sur de Mérida: entre 180 y 280 pesos .

entre . Desde el Aeropuerto Internacional de Mérida: entre 280 y 400 pesos.

Durante la madrugada, en horarios nocturnos o con alta demanda, la tarifa puede aumentar.

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¿Hay otras opciones?

El IE-Tram conecta el Centro de Mérida con la Estación del Tren Maya en Teya. La tarifa general para turistas es de 45 pesos, mientras que usuarios con tarjeta Va y Ven pagan una tarifa preferencial.

Para quienes viajan con mucho equipaje, en grupo o tienen un horario muy ajustado, el taxi ofrece mayor comodidad y un traslado directo hasta la terminal ferroviaria.