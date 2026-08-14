Localizan el cuerpo sin vida de un indigente cerca de la avenida Tulum en Cancún

Un hombre de aproximadamente 60 años, en aparente situación de calle, fue localizado sin vida la tarde de este viernes en un andador de la Supermanzana 2, cerca de la avenida Tulum, en Cancún, frente al supermercado Soriana.

El reporte fue recibido alrededor de las 15:40 horas, luego de que comerciantes y locatarios de la zona observaran al hombre recostado sobre la vía pública. En un principio pensaron que se encontraba dormido, pero al notar que permanecía inmóvil durante varios minutos decidieron solicitar ayuda a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio y localizaron al hombre inconsciente. Debido a que no respondía al llamado ni a estímulos, solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al valorar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El fallecido era de aproximadamente 60 años, de complexión robusta, tez morena, cabello canoso y barba de candado. Al momento de ser localizado vestía una playera negra, pantalón de vestir oscuro y tenis negros. Entre sus pertenencias fueron encontradas dos mochilas, una de tela y otra de material tipo nylon.

Tras confirmarse el fallecimiento, los policías municipales acordonaron y resguardaron el área, además de notificar a la Fiscalía General del Estado para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

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De acuerdo con información recabada entre personas que se encontraban en los alrededores, el hombre era conocido por permanecer habitualmente en la zona y pedir dinero a transeúntes. Algunos comerciantes y ciudadanos señalaron que posteriormente utilizaba parte de lo que recibía para comprar bebidas alcohólicas, aunque también mencionaron que en distintas ocasiones le proporcionaban alimentos.

Las personas entrevistadas indicaron que aparentemente vivía en situación de calle y que no tenían conocimiento de que contara con familiares cercanos en la zona, por lo que hasta ese momento nadie había acudido para identificarlo.

Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, acompañado por agentes de la Policía de Investigación, realizó el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley y determinar con precisión la causa del fallecimiento.

De manera preliminar, se indicó que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que no se descartó que la muerte pudiera estar relacionada con alguna enfermedad o causa natural. Entre las posibles hipótesis mencionadas se encontraban padecimientos como cirrosis o diabetes; sin embargo, será la necropsia la que determine oficialmente qué provocó el deceso.

Las autoridades quedaron a la espera de que algún familiar se presente ante el Ministerio Público para realizar la identificación y los trámites correspondientes.