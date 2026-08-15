Fiscalía de Cancún confirma muerte del hijo de Jean Succar Kuri en terrible accidente

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el fallecimiento de Jonathan Succar Pita, quien fue el hijo del empresario Jean Succar Kuri. Los primeros reportes sostienen que esta muerte se dio en un accidente automovilístico, el cual se habría llevado a cabo este viernes 14 de agosto.

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Se sabe que la situación se habría dado en el Bulevar de Kukulcán, más precisamente en la Zona Hotelera de Cancún. Jerry Succar, su hermano, confirmó la identidad de este personaje mediante un mensaje en sus redes sociales, mismo en donde se despide de este ser.

Ante ello, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó una carpeta de investigación para conocer más detalles respecto a lo ocurrido con el homicidio luego de un fatal accidente, por lo que identificó a los fallecidos como Jonathan Succar Pita, quien era el copiloto, así como de “J.D.R.R”, el cual hasta el momento se desconoce su identidad pública.

Se sabe que las dos personas estaban dentro de una camioneta negra con placas del estado de Quintana Roo, por lo que sus cuerpos habrían sido prensados entre los fierros. Esto habría derivado, de acuerdo con primeros informes, de un exceso de velocidad que provocó la pérdida de control de parte del conductor.

Finalmente, las autoridades mencionaron que el accidente se habría dado alrededor de las 9:30 de la noche, cerca del kilómetro 18.5 en Kukulcán. La camioneta habría quedado a disposición del MP, esto en medio de la investigación para conocer a los responsables de este hecho.