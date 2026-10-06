Desaparece colombiano en Chetumal, activan ficha de búsqueda

Fue en la comunidad de Huay-Pix, desde el pasado jueves 3 de octubre, cuando se vio por última vez a Yobani Sterling Bolaños, un hombre de 53 años de edad y de nacionalidad colombiana, de quien hasta el momento no se tiene ni la más mínima pista.

Familiares del extranjero interpusieron una denuncia de carácter formal ante las instancias correspondientes el pasado 5 de octubre. La dependencia ministerial emitió de manera urgente la ficha de búsqueda oficial bajo el número de alerta 100/EDS/2026.

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De acuerdo con la información que ha sido vertida en el expediente del caso, la última vez que se vio a Yobani fue en la localidad de Huay-Pix. El hombre portaba una playera de color negro, un pantalón de tono azul y unos tenis negros.

Para facilitar su identificación plena en los distintos filtros, el reporte detalla que posee una estatura de 1.80 metros, un peso estimado de 90 kilogramos, complexión robusta, cabello negro corto y ojos oscuros.

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El ciudadano sudamericano lleva un tatuaje con forma de cartas de póker localizado en su brazo izquierdo, así como otros con diversas figuras tribales en ambos hombros.

La Fiscalía General del Estado solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a la ubicación de esta persona.