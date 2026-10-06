Claudia Sheinbaum inaugura CRIT Teletón en Colima y destaca apoyo constitucional a personas con discapacidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este martes 6 de octubre el Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT) de Colima, donde reconoció el trabajo de Fundación Teletón y destacó las obligaciones que tiene el Estado mexicano con las personas que viven con alguna discapacidad permanente.

Durante su discurso, Sheinbaum recordó que la Constitución establece tanto apoyos económicos como el derecho a recibir servicios de rehabilitación. Señaló que el objetivo es convertir esas disposiciones en atención efectiva, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

La mandataria reconoció los 29 años de trabajo de Teletón y agradeció al presidente de la fundación, Fernando Landeros Verdugo, al patronato, al personal de los centros y a los donadores que participaron en el nuevo proyecto.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los apoyos para personas con discapacidad?

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal entrega apoyos universales a personas con discapacidad permanente de 0 a 29 años, mientras que diversas entidades participan para ampliar la cobertura de los 30 a los 65 años, antes de que los beneficiarios accedan a la pensión para adultos mayores.

También recordó que en diciembre de 2024 se incorporó a la Constitución la obligación del Estado de garantizar la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente, con prioridad para menores de 18 años.

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La presidenta señaló que parte de esta atención se ofrece a través del sistema público de salud y otra parte mediante convenios con Teletón.

Gobierno federal mantiene colaboración con Teletón

Sheinbaum indicó que durante 2025 y 2026 el Gobierno federal destinó recursos a través de becas para que niñas y niños puedan recibir rehabilitación en los centros Teletón.

La mandataria sostuvo que esta colaboración busca aprovechar la experiencia y capacidad instalada de la fundación para ampliar el acceso a terapias y servicios especializados.

Sheinbaum reconoce gestión de Indira Vizcaíno para CRIT Colima

La presidenta también reconoció a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, por impulsar la instalación del nuevo centro en la entidad.

Sheinbaum recordó que anteriormente inauguró el CRIT de Tlapa y mencionó también la apertura de un centro en Los Cabos durante 2025.

Al cerrar su intervención, agradeció al personal especializado que participa en los centros de rehabilitación y reconoció a madres y padres que acompañan diariamente a niñas y niños con discapacidad.

IO