Falsa alarma en Mayapax: Bolsas con vísceras y pollo movilizan a autoridades por sospecha de restos humanos

Lo que inicialmente generó sospechas sobre el posible hallazgo de restos humanos terminó siendo un caso de abandono irregular de desechos orgánicos en la colonia Mayapax, donde autoridades de seguridad inspeccionaron varias bolsas negras que contenían vísceras y restos de pollo en estado de descomposición.

La presencia de las bolsas fue reportada por habitantes de la zona sobre la calle Le'xiu, en el cruce con Centauro Norte. Los residuos despedían un fuerte olor fétido y, aparentemente, presentaban manchas que hicieron pensar a los vecinos que podría tratarse de un hecho delictivo, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

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Ante las características del reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se trasladaron al lugar y realizaron una revisión preventiva. Durante varios minutos se mantuvo atención sobre el sitio mientras los oficiales verificaban qué había dentro de las bolsas.

Tras efectuar la inspección, los agentes descartaron cualquier indicio relacionado con restos humanos. Se estableció que el contenido correspondía a vísceras y otros desperdicios de pollo, los cuales aparentemente fueron colocados en bolsas y posteriormente abandonados en la vía pública.

El hecho generó preocupación entre residentes de Mayapax, principalmente por las condiciones en las que fueron dejados los residuos. Algunos vecinos señalaron que sospechan que los desperdicios podrían proceder de una vivienda cercana; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita establecer quién los depositó en ese punto.

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Más allá de la movilización ocasionada por la confusión inicial, habitantes señalaron que el abandono de residuos orgánicos representa un problema sanitario, debido a que su rápida descomposición produce fuertes olores y puede propiciar la presencia de perros callejeros, roedores e insectos.

Por esta razón, solicitaron reforzar la vigilancia en el sector y aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean sorprendidos utilizando calles o espacios públicos para deshacerse de basura y residuos de este tipo.

Una vez confirmado que no existía un hecho delictivo relacionado con el contenido de las bolsas, el operativo concluyó y el área fue liberada. No se reportaron personas detenidas por el abandono de los desperdicios.