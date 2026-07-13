Lunes violento en Cancún: Ataque armado en la Región 222 deja una persona sin vida

La violencia volvió a hacerse presente durante la madrugada de este lunes en Cancún, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos al exterior de un taller de carpintería ubicado en la Región 222, en el fraccionamiento Paseos Kabah, sobre la avenida Cecilio Chi.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando vecinos del sector escucharon varias detonaciones de arma de fuego y solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911.

En respuesta al reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio y localizaron a un hombre tendido en el exterior del inmueble con visibles heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Minutos después arribaron paramédicos, quienes, tras valorar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, durante la noche del domingo tres personas convivían en el taller mientras ingerían bebidas alcohólicas: un vecino y dos hermanos originarios de la Ciudad de México. Según estos testimonios, el vecino se retiró a su domicilio poco antes del ataque, uno de los hermanos ingresó al inmueble para descansar y la víctima permaneció en el exterior.

Testigos señalaron que un sujeto llegó caminando hasta el lugar y, sin mediar palabra, presuntamente disparó entre tres y cuatro ocasiones a corta distancia contra el hombre, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios y evitar la contaminación de la escena del crimen. Posteriormente, peritos especializados y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo realizaron el procesamiento del lugar, fijaron evidencias balísticas e iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Al concluir las labores periciales, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones donde se practicarán los estudios de ley.

Vecinos del fraccionamiento comentaron que durante la noche observaron la presencia de elementos motorizados en las inmediaciones del inmueble donde ocurrió el homicidio.

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Asimismo, algunas personas manifestaron que la víctima presuntamente había llegado recientemente a Cancún procedente de la Ciudad de México y que el domicilio donde se encontraba habría sido blanco de un ataque armado con anterioridad. También surgieron versiones sobre un posible caso de extorsión.

No obstante, hasta el momento ninguna de estas versiones ha sido confirmada por las autoridades ministeriales, por lo que serán las investigaciones encabezadas por la Fiscalía las que determinen el móvil del crimen, así como la identidad y ubicación del o los responsables.

La víctima fue identificada por sus familiares, mientras la carpeta de investigación continúa abierta y las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer este homicidio.