Querían bajar cocos y terminan incendiando una palmera en Santa Rosalía, Carmen

Movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos se registró en la colonia Santa Rosalía, luego de que vecinos reportaran el supuesto incendio de una vivienda ubicada sobre la calle Holché, entre Emiliano Zapata y la zona colindante con la barda del Aeropuerto y Liverpool.

Tras recibir el reporte, bomberos acudieron al sitio para verificar la emergencia y se encontraron con que el fuego no se encontraba dentro de la vivienda, sino en una palmera de coco ubicada en el predio.

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Mientras los elementos realizaban las labores para controlar las llamas, un vecino explicó que, presuntamente, varios jóvenes intentaban bajar cocos de la palmera cuando se percataron de la presencia de abejas.

De acuerdo con esta versión, los jóvenes habrían utilizado fuego con la intención de ahuyentar a los insectos; sin embargo, las llamas se salieron de control y terminaron provocando que la palmera comenzara a incendiarse.

Los bomberos trabajaron en el lugar hasta lograr controlar completamente la situación, evitando que el fuego se propagara hacia la vivienda u otras áreas cercanas.

No se reportaron personas lesionadas ni daños mayores, por lo que, una vez controlada la emergencia, los elementos se retiraron del sitio.

Finalmente, se exhortó al propietario del inmueble y a los vecinos a evitar este tipo de prácticas, debido al riesgo que representan para las personas, viviendas, flora y fauna de la ciudad, además de que podrían generarse sanciones por parte de las autoridades correspondientes en caso de reincidencia.