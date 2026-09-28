La Casa de los Famosos México: La Güera de las Estrellas filtra el nombre de los favoritos para ganar

A tan solo unos días de que se lleve a cabo la final de ‘La Casa de los Famosos México’, mucho se ha comentado sobre quiénes podrían ser los tres primeros lugares de esta cuarta edición. Sin embargo, el público ha comenzado a debatir solo el favorito para llevarse el premio de los 4 millones de pesos.

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Por ese motivo, La Güera de Las Estrellas, decidió hablar sobre quiénes serán los famosos para estar dentro de los tres primeros lugares. La experta, anteriormente había comentado que Brianda Deyanara sería una de las eliminadas y no estaría en la final.

¿Quiénes son los favoritos para llegar a la final de La Casa de los Famosos México?

Pero lo más sorprendente, es que se comenzó a especular que Mariana Ochoa sería la ganadora de la cuarta temporada de este reality. Aunque la psíquica mencionó que los finalistas serían Ese Pérez, Gema Garoa y Mariana Ochoa, quienes ya tienen su lugar asegurado en la gran final.

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Todo parece indicar que la final estará muy reñida y no se han descartado grandes sorpresas para el público, quien ha sido muy crítico con el contenido que han dado los famosos a lo largo de la temporada.

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