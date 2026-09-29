Campeche espera más dinero federal para 2027, pero aún no hay monto definido

Campeche recibiría mayores recursos del Gobierno Federal durante 2027, de acuerdo con las cifras preliminares del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) enviadas al Estado, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAFIN) que adelantó que se observa un 'crecimiento ligero' en comparación con el presupuesto de este año.

El titular de la dependencia, Jezrrael Larracilla Pérez, precisó que la Federación remitió entre el 7 y 8 de septiembre las primeras cifras para que las Entidades comiencen a integrar sus respectivos presupuestos, por lo que el monto destinado a Campeche todavía puede presentar modificaciones. Anticipó que será hasta noviembre, antes de presentar el Presupuesto Estatal, y posteriormente en diciembre y enero, cuando se conozcan con mayor precisión los recursos que finalmente recibirá la Entidad.

Noticia Destacada Inundaciones en Escárcega: desbordamiento de dren deja 10 viviendas afectadas en Kilómetro 36

Larracilla Pérez aclaró que, a diferencia del ejercicio anterior, cuando Campeche enfrentó una reducción presupuestal, para 2027 las estimaciones preliminares no reflejan una caída, sino un incremento moderado. No obstante, evitó adelantar un porcentaje o monto específico, al advertir que las cifras enviadas por la Federación todavía están sujetas a movimientos.

El secretario explicó que el Gobierno Estatal trabajará durante los próximos meses con el Congreso del Estado y los distintos grupos parlamentarios para construir un presupuesto acorde con las necesidades de Campeche. También se mantiene comunicación con organismos empresariales, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para incorporar propuestas y observaciones.

Entre las prioridades para el próximo ejercicio, mencionó el fortalecimiento del sector económico, la ejecución de obra pública, acciones en materia ambiental, el impulso al crecimiento económico y el fortalecimiento de los programas sociales dirigidos a las familias campechanas.

En contraste con la expectativa para 2027, Larracilla Pérez recordó que durante este año el Estado enfrenta un ajuste de 4 mil 800 millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), recursos que anteriormente representaban alrededor de 6 mil millones de pesos para Campeche y que actualmente se redujeron a aproximadamente mil 200 millones de pesos.

Explicó que esta reducción corresponde al ajuste presupuestal que la Entidad está padeciendo durante 2026 y que fue advertido desde finales del año pasado. Por ello, sostuvo que el Gobierno Estatal mantiene la exigencia de que Pemex cumpla con las obligaciones que tiene con Campeche y contribuya al desarrollo de la Entidad.

El titular de SAFIN insistió en que para 2027 el escenario es 'conservador', pero con un crecimiento respecto al presente ejercicio. Será hasta el 17 de noviembre cuando el Gobierno Estatal dé a conocer las cifras que pretende aterrizar en su proyecto presupuestal, mientras que el monto definitivo dependerá de los ajustes que realice la Federación.