Apagón en José María Morelos deja en la oscuridad y sin agua potable a la ciudad

La ciudad se quedó en penumbras poco antes de las 19:00 horas, y se mantuvo por casi media hora en la absoluta oscuridad. A las 16:00 horas falló primero, luego bajo de voltaje y se mantuvo así hasta poco después de las 17:00 horas.

El descenso del voltaje hizo que las bombas de sistema de agua potable se inactivaran cuando apenas llevaban como una hora y media trabajando. Toda la mañana estuvieron apagadas por trabajos de reparación de tuberías rotas.

Noticia Destacada Quintana Roo destaca entre los estados con mayores ingresos municipales en México

Esto indica que este martes solamente hubo agua en la ciudad por espacio de una hora y media. Poco antes de las 19:00 horas volvió a bajar el voltaje y luego falló totalmente y la ciudad quedó en penumbras hasta las 19:30 horas, luego se restableció, pero con bajo voltaje de nuevo.