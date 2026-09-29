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Apagón en José María Morelos deja en la oscuridad y sin agua potable a la ciudad

El descenso del voltaje hizo que las bombas de sistema de agua potable se inactivaran cuando apenas llevaban como una hora y media trabajando.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

29 de sept de 2026

1 min

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Para los estudiantes que salen por la noche la calle es peligrosa sin luz.
Para los estudiantes que salen por la noche la calle es peligrosa sin luz. / Foto: Lusio Kauil / Ilustrativa

La ciudad se quedó en penumbras poco antes de las 19:00 horas, y se mantuvo por casi media hora en la absoluta oscuridad. A las 16:00 horas falló primero, luego bajo de voltaje y se mantuvo así hasta poco después de las 17:00 horas.

El descenso del voltaje hizo que las bombas de sistema de agua potable se inactivaran cuando apenas llevaban como una hora y media trabajando. Toda la mañana estuvieron apagadas por trabajos de reparación de tuberías rotas.

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Esto indica que este martes solamente hubo agua en la ciudad por espacio de una hora y media. Poco antes de las 19:00 horas volvió a bajar el voltaje y luego falló totalmente y la ciudad quedó en penumbras hasta las 19:30 horas, luego se restableció, pero con bajo voltaje de nuevo.

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