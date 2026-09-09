Menor pierde el conocimiento en comercio del Centro Histórico de Campeche y causa movilización

Una menor fue auxiliada por elementos policiacos y paramédicos luego de perder el conocimiento cuando se encontraba en el interior de un comercio de alimentos ubicado en el Centro Histórico.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 51, entre las calles 8 y 10, donde empleados dieron aviso al número de emergencias al percatarse que la menor no reaccionaba.

Al sitio arribaron elementos policiacos y paramédicos del sector salud, quienes le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarla.

Afortunadamente, la menor no requirió ser trasladada a un hospital, por lo que permaneció en el lugar una vez que recuperó su condición estable.

JGH