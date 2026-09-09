Síguenos

Última hora

México

Friedrich Merz aplaza llamada con Trump tras elogios del presidente de EU a la ultraderecha alemana

Campeche / Sucesos

Menor pierde el conocimiento en comercio del Centro Histórico de Campeche y causa movilización

Una menor perdió el conocimiento dentro de un comercio de alimentos del Centro Histórico de Campeche. Paramédicos lograron estabilizarla y no fue necesario trasladarla al hospital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

9 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Una menor perdió el conocimiento dentro de un comercio de alimentos.
Una menor perdió el conocimiento dentro de un comercio de alimentos. / Dismar Herrera

Una menor fue auxiliada por elementos policiacos y paramédicos luego de perder el conocimiento cuando se encontraba en el interior de un comercio de alimentos ubicado en el Centro Histórico.

¿Cuándo regresan a clases en Campeche? Esto se sabe del megapuente patrio

Noticia Destacada

¡Megapuente en Campeche! Alumnos no tendrán clases del 16 al 20 de septiembre

Los hechos ocurrieron sobre la calle 51, entre las calles 8 y 10, donde empleados dieron aviso al número de emergencias al percatarse que la menor no reaccionaba.

Al sitio arribaron elementos policiacos y paramédicos del sector salud, quienes le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarla.

Afortunadamente, la menor no requirió ser trasladada a un hospital, por lo que permaneció en el lugar una vez que recuperó su condición estable.

JGH

Te puede interesar