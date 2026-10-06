Los Dodgers vencen a los Bravos y quedan a un paso de alcanzar la Serie de Campeonato

Con jonrones de Enrique Hernández y Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3-1 este martes a los Bravos de Atlanta y quedaron a un paso de avanzar en los playoffs de las Grandes Ligas.

Un cuadrangular de dos carreras de Hernández y un vuelacercas solitario de Freeman en la cuarta entrada, además de una actuación estelar desde el montículo del japonés Yoshinobu Yamamoto, sentenciaron la suerte de Atlanta.

Yamamoto, diestro de 28 años, ponchó a 10 bateadores y permitió solo una carrera y cuatro imparables a lo largo de siete entradas. "Me sentía muy bien. Pude controlar mis lanzamientos", dijo Yamamoto.

Con la victoria, los Dodgers se pusieron 2-1 en la serie divisional de la Liga Nacional, pactada al mejor de cinco partidos, y que continúa en Atlanta este miércoles.

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La novena angelina es la vigente campeona de la Serie Mundial y busca ganar un tercer título consecutivo, algo que ningún equipo de la Liga Nacional ha logrado.

En el segundo juego de la noche, los Cerveceros de Milwaukee buscaban una victoria a domicilio en San Diego para barrer a los Padres y alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), al mejor de siete juegos, por segundo año consecutivo.

El bateador designado de los Dodgers, Shohei Ohtani fue relegado al quinto puesto del orden de bateo, su posición más baja en seis años.

La estrella japonesa, cuatro veces ganador del premio MVP de las Grandes Ligas, viene lidiando con lesiones en el bíceps derecho y la rodilla izquierda. Se fue de 2-0, con una base por bolas y un ponche.