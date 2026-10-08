Aficionado de Yankees atrapó la pelota, le quitaron el jonrón a Volpe y lo sacaron del estadio

Una polémica jugada protagonizada por un aficionado marcó el Juego 3 entre los New York Yankees y los Tampa Bay Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana. El espectador atrapó una pelota bateada por Anthony Volpe, pero su intervención provocó que las Grandes Ligas anularan el que parecía ser un cuadrangular que habría empatado el partido.

La acción ocurrió en la sexta entrada, cuando los Yankees perdían 4-2 y tenían a George Lombard Jr. en primera base. Volpe conectó un batazo profundo hacia el jardín izquierdo ante el lanzamiento de Griffin Jax, mientras el jardinero de los Rays, Victor Mesa Jr., se acercaba a la barda para intentar realizar la atrapada.

El batazo llegó hasta la zona de las gradas y, en un primer momento, los umpires marcaron jonrón de dos carreras, lo que habría puesto el marcador 4-4. El aficionado que tomó la pelota celebró la acción, pero Mesa Jr. reclamó que había existido interferencia.

La repetición cambió la decisión

Los umpires acudieron a la revisión de video de la MLB y las imágenes mostraron que el aficionado extendió los brazos por encima de la barda y hacia el terreno de juego para atrapar la pelota. De esta manera, intervino en una pelota que todavía estaba dentro del área de juego.

Después de revisar las diferentes tomas, la MLB determinó que existió interferencia del espectador. Sin embargo, también concluyó que Mesa Jr. no habría podido quedarse con la pelota aunque el aficionado no hubiera intervenido.

🚨 LA INTERFERENCIA Un aficionado metió la mano para atrapar un batazo de ANTHONY VOLPE. ✅️ Primero había sido marcado JONRÓN que empataba el juego para #Yankees... después de la revisión quedó en DOBLE con una carrera producida. https://t.co/IXobq4o5Hd — Joframaso Caja de Bateo (@joframaso) October 8, 2026

Por ese motivo, el jonrón fue anulado, pero Volpe no fue declarado out. El batazo se convirtió en doblete productor de una carrera, con el que Lombard Jr. anotó desde primera y los Yankees se acercaron 4-3 en el marcador.

El aficionado terminó fuera del Yankee Stadium

La polémica no terminó con la revisión. El aficionado fue escoltado fuera del Yankee Stadium por elementos de seguridad, mientras la situación generaba molestia entre algunos seguidores presentes en las tribunas.

La escena recordó inevitablemente a otro de los episodios más famosos de la historia de los Yankees: el protagonizado por Jeffrey Maier en 1996, cuando el entonces joven aficionado alcanzó una pelota bateada por Derek Jeter durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana y ayudó a que se decretara un cuadrangular.

Esta vez, sin embargo, la historia tuvo un desenlace completamente distinto. La interferencia terminó perjudicando a los Yankees en un momento decisivo de un partido en el que necesitaban remontar para mantenerse con vida en la postemporada.

Finalmente, Tampa Bay derrotó 4-3 a Nueva York y completó la barrida de tres juegos, eliminando a los Yankees de los playoffs.