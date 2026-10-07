Rays eliminan a los Yankees, Dodgers avanzan y Guardianes sobreviven en los playoffs

Los Tampa Bay Rays derrotaron este miércoles a los Yankees de Nueva York y barrieron 3-0 en su serie divisional de la Liga Americana, mientras en la Liga Nacional los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Bravos de Atlanta y sellaron con 3 juegos a 1 su paso a la Serie de Campeonato.

Los Rays aprovecharon su primera oportunidad para cerrar la serie y eliminaron a los neoyorquinos en el mismísimo Yankee Stadium, donde Victor Mesa Jr. conectó un decisivo jonrón de dos carreras en la sexta entrada.

El partido estuvo marcado por la polémica. Los Yankees habían igualado dos veces el marcador y parecían volver a hacerlo cuando Anthony Volpe conectó un batazo profundo en la sexta entrada, inicialmente decretado como jonrón de dos carreras.

Sin embargo, la decisión fue anulada tras una revisión de video que determinó la interferencia de un espectador que se extendió sobre el muro para intentar atrapar la pelota.

Volpe recibió un doble productor y los Yankees quedaron a una carrera, pero no pudieron volver a cruzar por la almohadilla de home y los Rays celebraron su clasificación.

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Tampa Bay enfrentará en la Serie de Campeonato al vencedor de la serie entre los Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland, que más temprano reaccionaron.

Tras perder los dos primeros partidos en casa, los Guardianes derrotaron 9-3 a los Medias Blancas para mantenerse con vida 2-1 en la serie, liderados por los triples productores de Jo Adell y José Ramírez, quien además anotó dos carreras e impulsó otras dos.

Cleveland tomó el control en el tercer episodio y sentenció el partido con el triple de dos carreras de Ramírez en la octava entrada.

Dodgers, a la Serie de Campeonato

Este miércoles también aseguraron su cupo a la Serie de Campeonato los Dodgers de Los Ángeles, que derrotaron (4-1) a los Bravos de Atlanta y ganaron por 3-1 la serie divisional de la Liga Nacional. Los Dodgers llegaron a la séptima entrada con el marcador empatado 1-1.

El abridor de Atlanta, Tyler Mahle, retiró a Shohei Ohtani y luego fue sustituido tras permitir un sencillo de Teoscar Hernández. Su relevo Didier Fuentes otorgó dos boletos y llenó las bases con dos outs.

Ante Robert Suárez, Andy Pages conectó un sencillo al centro que impulsó dos carreras y puso a los Dodgers arriba 3-1. Max Muncy añadió un jonrón en la novena entrada, su tercero de la serie, para asegurar la victoria 4-1 y el avance de los angelinos.

Los angelinos buscarán convertirse en el primer equipo desde los Yankees de Nueva York (1998-2000) en conquistar tres Series Mundiales consecutivas.

En la Serie de Campeonato enfrentarán al ganador de la serie entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego, que jugaban en el último turno de la noche con 2-1 a favor de la novena cervecera.