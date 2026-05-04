Muere Eduardo Lamazón, icónico periodista y analista de boxeo en México

Eduardo Lamazón, uno de los analistas boxísticos más importantes de las últimas décadas, murió a los 70 años de edad; las causas de su fallecimiento aún se desconocen.

La noticia de su partida provocó tristeza y luto en el mundo del boxeo, ya que "Lama Lamita Lamazón" era uno de los personajes más queridos y admirados por su inigualable sello al narrar, además de analizar, cada pelea.

Se espera que en las próximas horas, incluso días, se den a conocer las causas de su fallecimiento, aunque Lamazón padecía algunos problemas de salud desde hace años que en determinado momento lo obligaron a dejar su trabajo.

El análisis y su icónica tarjeta al término de cada round se convirtieron en un sello único del periodista de origen argentino, que logró atraer más aficionados al deporte de los puños con sus narraciones.

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Lamazón, quien nació en Buenos Aires, Argentina, en 1956, mostró un interés muy marcado por el boxeo desde niño que lo llevó a desarrollar sus habilidades periodísticas e incursionar en los cuadriláteros, a través de escribir sobre el deporte.

"Lama Lamita" llegó a México en 1979 por invitación de José Sulaimán para integrarse al Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue en nuestro país donde alcanzó la fama y reconocimiento como uno de los grandes en la crónica.

Lo despiden figuras del boxeo

Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de la historia, fue uno de los primeros en expresar su sentir, a través de redes sociales, sobre la partida de Eduardo Lamazón.

"El César del Boxeo" compartió durante años el micrófono con el periodista en las transmisiones de Box Azteca, en donde surgió una amistad y admiración mutua que trascendió el trabajo.

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

"@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto", escribió en su perfil el púgil.

Mauricio Sulaimán también lamentó la muerte de Lamazón, a quien consideraba parte de la familia por todos los años que compartieron juntos, desde que su padre lo trajo a México.

"En paz descanse Eduardo Lamazón. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria", escribió el presidente del CMB.