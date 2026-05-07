Evacúan el estadio de Medellín tras interrupción del DIM-Flamengo de Libertadores por protesta

Autoridades ordenaron el jueves la evacuación del estadio Atanasio Girardot en Medellín durante un partido entre Independiente Medellín y Flamengo, el campeón defensor de la Copa Libertadores, luego de una protesta de hinchas del club local con bengalas que provocó la interrupción del juego.

El partido por la cuarta fecha del Grupo A inició en la segunda ciudad colombiana hacia las 19:30 horas (00:30 horas GMT del viernes).

Apenas un minuto y medio después del inicio, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela detuvo el duelo por la cuarta fecha del Grupo A por una cortina de humo generada por los fanáticos de la barrabrava que protestan contra la directiva del equipo colombiano.

Casi 50 minutos después, las autoridades ordenaron en los altavoces del estadio la evacuación de los hinchas, escuchó un fotógrafo de la AFP. "¡Que se vayan todos!", se les escuchaba gritar a los fanáticos, que en su mayoría desalojaron el escenario.

Aún la Conmebol no ha informado si el partido será suspendido definitivamente. La hinchada del DIM vive momentos tensos con la dirigencia luego de que el dueño, Raúl Giraldo, les hizo gestos provocadores el fin de semana al quedar eliminados de la liga local.

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El jefe del equipo renunció el lunes a la representación del Poderoso de la Montaña. Los jugadores se marcharon a los camerinos mientras hinchas tiraban objetos con pólvora y quemaban algunas de las sillas de la tribuna, de acuerdo con el reportero de la AFP.

En la cancha había varias figuras como los internacionales brasileños Danilo y Alex Sandro. Flamengo publicó en X una fotografía de algunos de sus jugadores en los vestuarios.

"Nuestros monstruos están bien", escribió el club de Rio de Janeiro junto a la fotografía en la que se ven sonrientes a Jorginho, Éverton Cebolinha, y otros. Este tipo de altercados suelen significar sanciones disciplinarias y económicas para el equipo local.

La policía hizo presencia cerca del sitio destinado para la barra. Luego de la orden de evacuación, la transmisión del canal ESPN aseguró que sonaban "estruendos" fuera del estadio. Flamengo podía asegurar su cupo a octavos de la competencia si ganaba este duelo.