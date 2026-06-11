¡Quinta Avenida se pinta de verde! Aficionados de Playa del Carmen alientan a México en el inicio del Mundial

Aficionados al deporte provocaron pasión entre los transeúntes en la Quinta Avenida de esta ciudad de Playa del Carmen, una batucada llamaron la atención a turistas que se detuvieron por unos minutos con la frase de “Vamos México”.

A lo largo de la Zona Peatonal de la Quintana Avenida los trabajadoras se presentaron a su trabajo con playera bien puesta de la verde por tradición y amor al deporte, aunque no será un mundial como otros años lleno de amor y en mejores condiciones, relató, Jaime Guzmán Ortiz, empleado de una tienda de ropa.

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Por su parte los prestadores de servicios turísticos comentaron las actividades se colapsaron porque el turismo dejó de llegar a consecuencia de los impactos del sargazo.

"Cuando un turista llega lo primero que pregunta son las condiciones de las playas, y ya no tenemos playas que ofrecer como otros años, esperemos que mejore un breve repunte", comentó el comerciante Saúl García López.

#QuintanaRoo ⚽🇲🇽🔥 BATUCADA VERDE MOTIVA A VISITANTES EN LA QUINTA AVENIDA DE PLAYA DEL CARMEN



Aficionados provocaron pasión entre los transeúntes en la Quinta Avenida con una batucada para apoyar a México en la Copa del Mundo pic.twitter.com/b5tnEggga9 — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) June 11, 2026

"Nos pusimos la playera por amor al deporte, haya o no turismo, tenemos que ser positivos, para nosotros no es garantía que mejore la economía por circunstancias marcadas por el sargazo, la imagen de Playa del Carmen está destruida, no hay condiciones para recibir visitantes", comentó Oscar Pérez, mesero de restaurante en la zona turística.