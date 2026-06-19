Caribbean All Star conquista Bogotá y pone en alto el nombre de Cancún y México

El gimnasio de porristas Caribbean All Star, originario de Cancún, Quintana Roo, logró una destacada participación internacional al obtener el primer lugar en la categoría Cheer Senior 1 Prep durante la competencia organizada por la reconocida marca Capital Cheer en Bogotá, Colombia.

Además de coronarse campeón de su categoría, Caribbean All Star alcanzó uno de los máximos reconocimientos del evento al convertirse en el Gran Campeón de toda la jornada, al registrar el puntaje más alto de la competencia entre todos los equipos participantes.

Gracias a esta sobresaliente actuación, el equipo recibió un premio de 1 millón de pesos colombianos, reconocimiento otorgado por Wonder Cheer al conjunto con la mejor calificación general del certamen.

Así como medalla de campeón y anillo de gran campeón. Este importante logro representa un orgullo para Cancún y para México, al demostrar el talento, disciplina y nivel competitivo de los atletas mexicanos en escenarios internacionales.

La entrenadora Karla Maurel, quien lideró la preparación del equipo, destacó el compromiso y esfuerzo de cada uno de los integrantes de Caribbean All Star para alcanzar este resultado.

“Este triunfo es el reflejo de meses de trabajo, dedicación y pasión por nuestro deporte. Estamos muy orgullosos de representar a Cancún y a México en una competencia internacional y regresar a casa con estos importantes reconocimientos”, expresó Maurel.

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Adelantó la profesora que ahora sus alumnos se tomarán unos días de descanso y posteriormente reiniciarán sus prácticas.

“Van a descansar los jóvenes y jovencitas, por lo que tomarán sus vacaciones y posteriormente regresarán a los trabajos de cara a las justas deportivas en puerta”, concluyó.

Cabe destacar que la participación de Caribbean All Star en Bogotá reafirma el crecimiento del cheerleading en Quintana Roo y consolida al gimnasio como una de las organizaciones deportivas más destacadas de la región, formando atletas con excelencia deportiva y valores que trascienden las competencias.

Con este resultado, Caribbean All Star continúa escribiendo su historia de éxitos y llevando el nombre de Cancún y México a lo más alto del escenario internacional.

Cabe destacar, que la competencia tuvo un gran jurado integrado por un panel evaluador conformado por expertos de Francia, España, Argentina, Paraguay, República Dominicana y México.

Torneo en el cual han destacado los equipos mexicanos año con año y la justa deportiva es una con mayor proyección, en el cual los nacionales ha dejado muy en alto el nombre de la entidad. Finalmente, Los equipos regresaron a sus lugares de origen para seguirse preparando para las próxima competencias nacionales e internacionales de la disciplina.