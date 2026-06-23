Messi rompe récords como goleador, pero también se convierte en el jugador con más penales fallados en Mundiales

La actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026 mantiene una curiosa combinación de marcas históricas. El capitán argentino brilló con tripletes que lo mantienen en la lucha por la bota de oro y como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, pero también estableció un registro poco deseado al convertirse en el futbolista con más penales fallados en los Mundiales.

La trayectoria mundialista de Messi comenzó en Alemania 2006 y se ha extendido hasta el actual torneo disputado en México, Estados Unidos y Canadá. A lo largo de seis Copas del Mundo, el argentino ha ejecutado siete penales durante el tiempo reglamentario, logrando convertir cuatro y fallando tres.

El primer error desde el manchón llegó en Rusia 2018, cuando no pudo vencer al arquero de Islandia durante la fase de grupos. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a fallar un penal, esta vez frente a Polonia, aunque posteriormente anotó desde los once pasos contra Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia.

Prendí la televisión para ver el Mundial y estaba Lionel Messi tirando un penal pic.twitter.com/xxKgNDY5TR — Roberto Haz (@tudimebeto) July 7, 2026

La tercera falla llegó ahora en el Mundial 2026, durante el duelo ante Austria y en octavos tras un nuevo error desde el manchón penal ante Egipto. Con ese registro, el delantero argentino superó a cualquier otro jugador en la estadística de penales errados durante los partidos de una Copa del Mundo, sin contar definiciones por tanda.

Pese a esa marca negativa, la jornada terminó siendo histórica para el capitán albiceleste. Gracias a su doblete, Messi alcanzó los 20 goles mundialistas, cifra que lo coloca en solitario como el máximo anotador en la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose.