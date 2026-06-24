Mundial 2026: CDMX desplegará más de 56 mil policías para el partido México vs Chequia

La Ciudad de México pondrá en marcha uno de los dispositivos de seguridad más amplios del Mundial 2026 con motivo del encuentro entre las selecciones de México y Chequia, programado para este miércoles 24 de junio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que desplegará más de 56 mil elementos en distintos puntos de la capital para garantizar la seguridad de aficionados, turistas, residentes y participantes en las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

El operativo contará además con el respaldo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Más de 7 mil policías resguardarán el Estadio Ciudad de México

La SSC detalló que para las actividades en torno al Estadio Ciudad de México participarán 7 mil 500 policías, apoyados por 720 integrantes de fuerzas federales.

Las autoridades instalarán el denominado Polígono de la Última Milla, cuyo objetivo será ordenar el flujo de personas, facilitar el acceso de los aficionados y mantener la movilidad en los alrededores del inmueble.

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Además, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará cierres parciales y totales en diversas vialidades cercanas al estadio. El acceso a la zona restringida estará permitido únicamente para aficionados con boleto, vehículos acreditados y vecinos que cuenten con la autorización correspondiente.

También habrá presencia de personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), células de búsqueda para personas extraviadas, apoyo para personas con movilidad reducida y módulos de orientación para visitantes nacionales y extranjeros.

Zócalo y FIFA Fan Festival tendrán operativo especial

El FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino contará con un despliegue de 3 mil 275 elementos de seguridad.

Las autoridades implementarán tres anillos de revisión en los accesos al primer cuadro de la ciudad para controlar el ingreso de asistentes y evitar la entrada de bebidas alcohólicas, pirotecnia y objetos considerados de riesgo.

Los accesos estarán ubicados en las calles 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero. Una vez alcanzada la capacidad máxima del Zócalo, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de 12 pantallas gigantes instaladas en calles aledañas.

#BoletínSSC | #SeguridadMundial | Para el tercero de los cinco partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se realizarán en la Ciudad de México, entre los equipos de #Chequia y #México, este miércoles 24 de junio, la #SSC implementará un dispositivo de seguridad para… pic.twitter.com/jTbcgUELZg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 24, 2026

Paseo de la Reforma será punto de reunión para aficionados

Las celebraciones también se extenderán a Paseo de la Reforma, donde se instalarán escenarios y pantallas para la transmisión del encuentro entre México y Chequia.

En este corredor, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, la SSC desplegará 4 mil 200 elementos para garantizar la seguridad de los asistentes.

La dependencia recordó que en todos los espacios habilitados para ver el partido estará prohibido ingresar bebidas alcohólicas, bengalas, cohetones o cualquier tipo de pirotecnia.

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y utilizar el número de emergencias 911 o la aplicación "Mi Policía" en caso de requerir apoyo durante las actividades del Mundial 2026.

IO