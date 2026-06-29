Suspenden clases y ordenan home office en CDMX por partido México vs Ecuador del Mundial 2026

El Gobierno federal ordenó nuevamente la suspensión de clases y el trabajo a distancia para servidores públicos en la Ciudad de México, con motivo del partido entre México y Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026.

La medida aplica este martes 30 de junio, día en que la Selección Mexicana jugará en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. El encuentro está programado a las 19:00 horas y se prevé una alta movilización de aficionados en el sur de la capital.

¿Por qué suspenden clases y aplican home office en CDMX?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia matutina del lunes 29 de junio que la disposición ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La mandataria explicó que el objetivo es facilitar la movilidad durante la jornada mundialista y permitir que niñas, niños y familias puedan permanecer en casa para seguir el partido de la Selección Mexicana.

El decreto señala que estas medidas buscan contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia en la prestación de servicios públicos en una ciudad que tendrá una fuerte concentración de personas por el partido del Tricolor.

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¿A quiénes aplica la suspensión de clases del 30 de junio?

La suspensión de actividades escolares aplica para instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos en la Ciudad de México. También incluye planteles de educación media superior y superior dependientes del Estado que se encuentren en la capital.

En el caso de la Administración Pública Federal, las dependencias deberán priorizar el uso de tecnologías de la información y comunicación para mantener sus funciones sustantivas y administrativas.

Sin embargo, la medida no aplica para servicios esenciales, como salud, atención de emergencias, seguridad, infraestructura crítica ni áreas relacionadas con la organización del Mundial 2026.

¿El sector privado también debe aplicar home office?

El decreto exhorta al sector privado en la Ciudad de México a implementar esquemas de trabajo a distancia en actividades administrativas no esenciales.

#26deJunio2026 Se establecen diversas medidas administrativas en el marco de los eventos relativos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrarse en la Ciudad de México.

👉 https://t.co/VWa9o6SBqC — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 26, 2026

Aunque la medida está dirigida principalmente a dependencias federales y escuelas, el llamado a empresas busca reducir traslados, evitar saturación vial y mantener condiciones de seguridad durante el partido.

El duelo México vs Ecuador forma parte de los 16vos de final del Mundial 2026, torneo que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá. En la capital, el Estadio Ciudad de México vuelve a concentrar la atención por un nuevo partido del Tricolor.

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