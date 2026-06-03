¿Guillermo Almada por André Jardine? Esto sabemos del posible cambio de técnico en el Club América

El América hizo oficial, a través de un comunicado en redes sociales, la salida del director técnico brasileño André Jardine, quien se convirtió en el técnico más ganador en la historia del club.

Jardine logró convertir al América en el primer tricampeón del futbol mexicano en torneos cortos, además, que las Águilas se convirtieran en un equipo de época al ganar seis campeonatos durante su gestión.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

"André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André".

"Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine", afirmó el equipo en su publicación.

Noticia Destacada Dueños de palcos del Estadio Ciudad de México mantienen disputa a días de la inauguración

Ante este escenario, el banquillo para dirigir al América se convirtió en el más deseado de toda la Liga MX, y hay un candidato que de inmediato se colocó como el más fuerte para sustituir al brasileño.

Guillermo Almada, quien hizo brillar a los Tuzos del Pachuca, es el que se posiciona para ser el nuevo director técnico de las Águilas. De acuerdo con información de Claro Sports, este movimiento está muy avanzado.

El uruguayo ya sabe lo que es ser campeón en el futbol mexicano, por lo que la directiva del América habría tomado una decisión, pues busca regresar a los azulcrema a la lucha por los campeonatos para conseguir su estrella 17 de Liga y su octava Concachampions, un trofeo que se le negó por completo a Jardine.