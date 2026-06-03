Siete yucatecos representarán a México en el “Campeonato Mundial Juvenil de Ultimate Frisbee” en España

La Selección Mexicana de disco volador tendrá acento yucateco, pues siete jugadores del Estado conformarán a la delegación azteca que participará en el Campeonato Mundial Juvenil de Ultimate Frisbee.

La ciudad de Logroño, España, será el escenario del evento que se realizará del 11 al 18 de julio, con la presencia de más de mil 200 competidores procedentes de 26 países, de los cuales seis son de América.

Dos de los siete atletas locales que viajarán al Viejo Continente, Alejandra Cámara y Gael Díaz, estuvieron de visita en el POR ESTO! y hablaron de esta oportunidad, además de sus experiencias en este deporte.

“Este es mi primer evento internacional y me encuentro muy nerviosa, es un sueño muy grande el poder representar a México, es algo que jamás me imaginé”, comentó Alejandra.

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Junto con Ale y Gael estarán presentes Eder Becerril, Silvana Castro, Sebastián Castro, Matías de Icaza y Emir Castillo, quienes viajarán desde el 4 de julio a la Ciudad de México para una concentración rumbo a su partida al país ibérico.

“Formar parte de esta Selección es una responsabilidad muy grande y se necesita mucha disciplina para llegar hasta acá; este deporte lo conocí hace cinco años y me trajo muchas oportunidades, enseña honestidad y buen juego, antes hice gimnasia rítmica que era muy diferente en el trato”.

La Selección Mexicana está conformada por un total de 26 jugadores, en este momento se tiene proyectado el competir en la modalidad mixta, pero también se busca participar en el open varonil y en el femenil.

“Ha sido complicado el poder cumplir este sueño, ha sido una lucha por conseguir el dinero para el viaje, pero hemos recibido mucho apoyo tanto Estatal como Federal, mucha gente nos quiere”.

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Por su lado, Gael comentó que el camino para llegar a Selección fue a través del Nacional juvenil que se realizó el año pasado en Yucatán, de ahí los invitaron a un “try out” en Ciudad de México, de donde se definió la lista.

“He tenido la oportunidad de representar a México en otros eventos, pero jamás en un Mundial, es una gran emoción, llevo en este deporte alrededor de ocho años y me he preparado para este momento”, dijo Diaz.

Este joven es uno de los pioneros de este deporte en Yucatán, cuando comenzó a practicarlo había muy pocas personas que lo jugaban, lo que poco a poco ha cambiado y ha crecido.

“El comienzo fue muy duro, no había gente, una de las cosas que más me afectó en su momento es que comencé muy pequeño y sólo había torneos para adultos”.

En la actualidad hay 20 secundarias, 15 preparatorias, además de varios clubes y torneos que practican esta disciplina.

“En el mundial pasado, México quedó en noveno y queremos superar ese resultado, además de dar la mejor demostración deportiva, y divertirnos”.