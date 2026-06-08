Abanderamiento de la Selección Mexicana en Palacio Nacional rumbo al Mundial 2026: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este lunes 8 de junio de 2026 el abanderamiento de la Selección Mexicana de Fútbol, como parte de los actos previos al inicio del Mundial 2026.

El evento se realizará en la Ciudad de México, a pocos días de que el país reciba el partido inaugural del torneo, en el que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia tiene un peso simbólico para el arranque mundialista, ya que representa el respaldo institucional a la selección nacional antes de su participación en la Copa del Mundo.

¿Qué representa el abanderamiento de la Selección Mexicana?

El abanderamiento de la Selección Mexicana es un acto protocolario en el que el Gobierno de México entrega la bandera nacional al equipo que representará al país en una competencia internacional.

En este caso, la ceremonia ocurre en el marco del Mundial 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes y que iniciará con altas expectativas deportivas, turísticas y económicas.

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El acto también busca reforzar el vínculo entre la selección, la afición y el país, en una edición mundialista que tendrá especial atención por el regreso de la justa a territorio mexicano.

Mundial 2026 coloca a México en el centro del futbol internacional

La presencia de Claudia Sheinbaum en el abanderamiento ocurre en una semana marcada por actividades relacionadas con el Mundial 2026, entre ellas actos oficiales, reuniones con autoridades deportivas y preparativos para la inauguración.

México será sede por tercera ocasión de una Copa del Mundo, hecho que coloca al país en un punto central para el futbol internacional. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey forman parte de las sedes mexicanas del torneo.

El gobierno federal ha señalado que el Mundial 2026 debe dejar beneficios más allá de los estadios, con impacto en turismo, convivencia social, deporte comunitario y promoción de México ante el mundo.

Con el abanderamiento la Selección Mexicana inicia una de las etapas más importantes de su preparación institucional antes de debutar ante su afición en casa.

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