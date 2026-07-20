Andy Burnham asume como primer ministro de Reino Unido y promete cambios económicos y sociales

Andy Burnham asumió este lunes 20 de julio como nuevo primer ministro de Reino Unido, después de convertirse en líder del Partido Laborista y sustituir a Keir Starmer al frente del Gobierno británico.

El exalcalde de Gran Mánchester recibió la autorización formal del Rey Carlos III durante una audiencia en el Palacio de Buckingham. Posteriormente, llegó a la residencia oficial del número 10 de Downing Street, donde presentó las primeras líneas de su administración.

Burnham prometió impulsar “un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico” para atender las dificultades que enfrentan las familias británicas. También reconoció que el anterior Gobierno laborista no respondió de manera suficiente a las expectativas de la población.

¿Cómo llegó Andy Burnham al Gobierno de Reino Unido?

El Partido Laborista proclamó a Burnham como su nuevo dirigente el viernes 17 de julio. El político obtuvo el respaldo de 379 legisladores laboristas y 23 organizaciones afiliadas, con lo que aseguró el liderazgo sin una contienda interna amplia.

Reino Unido no necesitó celebrar elecciones generales para completar el relevo. En el sistema parlamentario británico, el partido con mayoría en la Cámara de los Comunes puede cambiar a su dirigente y, por consecuencia, nombrar a un nuevo primer ministro durante la legislatura.

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El Partido Laborista mantiene la mayoría parlamentaria que obtuvo en los comicios de 2024. La próxima elección general está prevista, en principio, para 2029.

Burnham regresó recientemente al Parlamento como representante de Makerfield, después de haber encabezado la alcaldía de Gran Mánchester. También ocupó cargos ministeriales en los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, entre ellos las secretarías de Cultura y Salud.

¿Qué cambios propone el nuevo primer ministro británico?

En su primera comparecencia, Burnham presentó un plan de acción para los próximos 10 años, con énfasis en aliviar el costo de vida y ofrecer mayor apoyo económico a la población.

El nuevo jefe del Gobierno adelantó reformas al sistema educativo, medidas para reforzar la atención de la salud mental y un programa para construir más vivienda subsidiada. También prometió impulsar cambios en la distribución del poder político y económico entre Londres y las distintas regiones británicas.

Burnham aseguró que estas políticas respetarán la disciplina fiscal y los compromisos internacionales de Reino Unido en materia de defensa. Su llegada generó atención en los mercados debido a las limitaciones presupuestarias, el nivel de deuda pública y las dudas sobre cómo financiará sus proyectos sociales.

Burnham prepara su primer gabinete

El primer ministro comenzó a definir la integración de su equipo de Gobierno, con especial atención a los nombramientos en Economía, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

Rachel Reeves dejó el cargo de ministra de Hacienda, mientras que David Lammy salió del Gobierno durante la reorganización inicial. Burnham también inició contactos con mandatarios internacionales y reiteró el respaldo británico a Ucrania.

La conformación del gabinete será una de las primeras pruebas para el nuevo líder laborista, quien deberá mantener la unidad del partido y responder a la presión por mejorar los servicios públicos, reducir el costo de vida y recuperar la confianza de los electores.

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