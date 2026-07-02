Hijo del Santo Jr. llegará a Mérida por primera vez en “Pycmania 26”

La tapa “más importante” de la lucha libre mexicana continua viva, la tercera generación del “Enmascarado de Plata”, el Hijo del Santo Jr. estará por primera vez en Mérida el próximo 12 de julio en “Pycmania 26”.

El Poliforum Zamná a partir de las 13 horas será el escenario de esta función que contará con un total de siete combates de alarido, entre ellos un triangular de máscara contra cabelleras donde alguien perderá la melena o la incógnita.

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El plato principal lo encabezarán varios nombres importantes del pancracio nacional, en un combate de “relevos australianos”, por el lado del bien, el nieto del “Héroe de la Máscara de Plata” encabezará la facción donde estarán también el “astronauta del ring”, Gravity y el “Tigre Blanco”, Máscara Sagrada.

En el otro lado del cuadrilátero, en el lado de los rudos, estará el “bocazas” más grande de la lucha, Pierroth Jr., además de otro importante junior, el Hijo de Fishman, acompañados por “El Guerrero de la Fe”, Redimido.

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“Yo tuve la oportunidad de luchar junto con su abuelo El Santo, el más grande de los luchadores que ha habido, además conocí a su papá que era un gran luchador y este es un joven que poco a poco va labrando su propio camino, tiene mucho futuro y es un gusto tener la oportunidad de verlo”, comentó al POR ESTO! Carlos García, el más importante pancraciasta que ha habido en nuestro Estado.

En la que será la lucha más especial de lujo, entrarán tres arriba del ring y uno saldrá pelón o sin tapa, en lo que será un triangular de máscara contra cabellera entre la “delicada” La Chona, y los yucatecos Imperial King y Leonidas.