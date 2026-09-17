Participarán 300 fisiculturistas en el Míster Quintana Roo para buscar un boleto al Míster México

Sebastián Muñoz, presidente de la Asociación Quintanarroense de Fisicoconstructivismo y Fitness, dio a conocer que participarán alrededor de 300 competidores en el Míster Quintana Roo, que se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre en el Hotel Oasis Palm y que será el evento clasificatorio para conformar la selección estatal que participará en el Míster México.

“Tendremos una gran participación de atletas mujeres y hombres en este magno evento que es clasificatorio a Míster México, por lo que el Míster Quintana Roo reviste de una gran importancia para los participantes, por ello el gran número de los que se inscriben”, expresó en entrevista el directivo del deporte del músculo.

Muñoz destacó que el Míster Quintana Roo tendrá especial relevancia debido a que permitirá conformar la selección quintanarroense que competirá en el Míster México, a realizarse del 1 al 4 de octubre, justa a la que se prevé llevar una delegación cercana a los 40 deportistas.

“Nos sumamos y reconocemos el intenso trabajo que requiere esta disciplina. Muchas veces vemos a las y los atletas lucir en el escenario todo lo que han construido, pero detrás existe un trabajo diario que nadie ve; son horas de entrenamiento, disciplina, responsabilidad y determinación”, expresó el entrevistado.

Agregó “Don Sebas” que, como parte de las novedades de esta edición, por primera vez se incorporará el Fitness Challenge, que se desarrollará el sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas. Posteriormente, a partir de las 15:00 horas, iniciarán las competencias.

Añadió el exfisicoculturista que para esta edición de la citada competencia estatal se presentarán participantes de altura.

“El evento contará con la participación de atletas que han destacado en escenarios estatales, nacionales e internacionales, entre ellos Camila Granata, campeona nacional del Míster México en su categoría, quien este año buscará conquistar el título absoluto en el Míster Quintana Roo”.

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“Karla Abreu, competidora en la modalidad Bikini; Iván Amaury Gómez, ganador del Míster Quintana Roo; y Alexa Mota, representante de México rumbo al Mr. Universo Sudamericano”, adelantó.

Agregó que en esta ocasión en la justa deportiva del Míster Quintana Roo se seleccionarán 30 participantes, quienes conformarán el selectivo de la entidad que participará en el Míster México 2026.

“Esperamos más de 30 participantes en el Míster Quintana Roo para conformar la selección con 30 competidores, para ir a México, al Míster México evento al cual asisten todas las asociaciones de fisicoculturismo en el país y que en el año pasado asistieron cerca de mil 800 deportistas”, explicó.

Sobre la asistencia que esperan para evento nacional del músculo en el país; el entrevistado explicó, que debido a que el año no inició fuerte en el tema de competencias y en la asistencia, adelantó que esperan que el número de los participantes se mantenga como el año pasado, pero que no se incremente.

“Este año ha estado un poco bajo en cada los estados, pero esperamos como federación que no bajan de ese número”, comentó Muñoz Ruiz.

Finalmente, “Don Sebas” dio a conocer que ya se preparan para sus dos magnas competencias en Cancún. “El 13 y 14 de noviembre se realizará La Copa Esmeralda que es un evento al nivel nacional y la Copa Diamante que es internacional y con estos eventos deportivos cerramos el año”, concluyó.