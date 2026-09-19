Anulan dos goles a México y queda fuera del podio en el Mundial de futsal Down

En un duelo cardíaco, la selección mexicana de futsal con síndrome de Down no pudo repetir en el podio de la Copa del Mundo de la especialidad al caer en el duelo por el tercer lugar 3-2 ante Perú.

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El conjunto tricolor tuvo el dominio del partido, pero careció de contundencia a la ofensiva, además de que les anularon un par de anotaciones por cobro directo de saques de banda sin que nadie los tocara.

En la edición 2024 realizada en Turquía, nuestro país consiguió el tercer sitio, pero en esta oportunidad se tuvo que conformar con el cuarto lugar al caer ante los incas.

Las dos anotaciones mexicanas fueron de su goleador, Santiago “Chícharo” Ruiz; por los sudamericanos hicieron los tantos Jairo Liaga, Luis Falcón y Josué Risco.

JGH