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Anulan dos goles a México y queda fuera del podio en el Mundial de futsal Down

México cayó 3 a 2 frente a Perú en el duelo por el tercer lugar del Mundial de futsal con síndrome de Down; dos anotaciones del conjunto tricolor fueron anuladas.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

19 de sept de 2026

1 min

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México disputó contra Perú el partido por el tercer lugar.
México disputó contra Perú el partido por el tercer lugar.

En un duelo cardíaco, la selección mexicana de futsal con síndrome de Down no pudo repetir en el podio de la Copa del Mundo de la especialidad al caer en el duelo por el tercer lugar 3-2 ante Perú.

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El conjunto tricolor tuvo el dominio del partido, pero careció de contundencia a la ofensiva, además de que les anularon un par de anotaciones por cobro directo de saques de banda sin que nadie los tocara.

En la edición 2024 realizada en Turquía, nuestro país consiguió el tercer sitio, pero en esta oportunidad se tuvo que conformar con el cuarto lugar al caer ante los incas.

Las dos anotaciones mexicanas fueron de su goleador, Santiago “Chícharo” Ruiz; por los sudamericanos hicieron los tantos Jairo Liaga, Luis Falcón y Josué Risco.

JGH

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