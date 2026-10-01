Jorge Kahwagi había llamado a su doctora antes de morir, pero ella no respondió

El día de ayer, se reveló la muerte del empresario, político y boxeador mexicano, Jorge Kahwagi, quien perdió la vida a los 58 años de edad, luego de sufrir un derrame cerebral.

Luego de confirmarse la noticia, varias personalidades le han dedicado unas palabras para despedir a Jorge Kahwagi en redes sociales, pero la que más ha llamado la atención es la publicación de la doctora Isela Martínez, quien también fue amiga cercana del empresario.

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La doctora Isela Martínez fue una de las personas que usó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a Jorge Kahwagi, quien fue su gran amigo, aunque en su mensaje hubo algo que ha llamado la atención.

“Te conocí como paciente y después nos hicimos amigos platicando planes e historias, me decías cuánto extrañabas a tu papá, siempre fuiste una persona muy amable con todas nosotras en la clínica. Me duele mucho enterarme de tu partida, siendo tan joven y con tantos planes e ilusiones que alguna vez me compartiste”

Dentro del mensaje que publicó la doctora, se puede leer que lamentó no poder haber atendido su llamada del pasado lunes, revelando que lo ignoró porque estaba ocupada.

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“Lamento profundamente no haber podido contestar tu llamada el lunes por estar ocupada. Hoy, al recibir esta noticia, no puedo evitar pensar en ello.”

El empresario había enfrentado algunas complicaciones de salud en los últimos años, por lo que se había alejado de la vida pública.

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