La Casa de los Famosos México: ¿Cuándo van a revelar al primer finalista eliminado?

La Casa de los Famosos México, ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas, pues recordemos que ya estamos a unos pocos días de conocer al ganador de la cuarta temporada, quién se llevará 4 millones de pesos.

En estos días, las tensiones han crecido mucho entre los habitantes de la polémica casa, ya que estamos cerca de conocer al primer finalista eliminado, quien queda fuera de la competencia por el gran premio, aunque se va a ir con la frente en alto al quedarse con el séptimo puesto.

Muchos seguidores del polémico reality se han preguntado dónde podrán ver esta gran gala, por lo que te revelamos todos los detalles.

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México: La Güera de las Estrellas filtra el nombre de los favoritos para ganar

¿Cuándo se va a revelar al primer finalista eliminado de La Casa de los Famosos México?

Se espera que sea hoy miércoles 30 de septiembre, cuando se lleve a cabo la gala de eliminación, la cual va a comenzar en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, los nervios se apoderan de cada uno de los habitantes que todavía quedan dentro de la casa, pues no saben quién será el que llegará hasta la gala del próximo domingo.

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México: Ellos son todos los finalistas de la cuarta temporada

La gala se transmitirá a través de Canal 5 para aquellos que deseen verlo a través de la señal de televisión abierta. Pero eso no es todo, ya que la segunda eliminación de esta final se llevará a cabo el día de mañana jueves 1 de octubre. Y finalmente, la final será el domingo 4 de octubre.

Aquí te dejamos a los finalistas: Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Yahir, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal