La Casa de los Famosos México: Ellos son todos los finalistas de la cuarta temporada

La Casa de los Famosos México se encuentra a días de cerrar su cuarta temporada, siendo un reality que ha dado mucho de qué hablar, aunque en esta última entrega ha sido muy criticada por los usuarios por la falta de acción y de polémica.

Después de varias nominaciones, eliminaciones y algunas tensiones entre los famosos que aceptaron el reto, ya conocemos a los participantes que están en la recta final por la pelea para ganar la temporada y el codiciado maletín de los 4 millones de pesos.

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¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México?

Aunque todavía faltan algunos días, ya se sabe quienes serán los siete famosos que van a estar en la gran final. El pasado 23 de septiembre, se dieron a conocer los primeros finalistas, los cuales están conformados por Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir, quienes no estuvieron en la última placa de nominados.

La chamarra dorada le brindó ese privilegio a Mariana Ochoa, quien la ganó durante la dinámica de La Boutique, donde logró vencer en la final a Memo Schutz.

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Después, Karina Torres y Yahir, se posicionaron como los otros finalistas, luego de que sus propios compañeros votaron por ellos para que tuvieran su lugar asegurado en la final.

Tras la última ronda de eliminación, se sumaron a la final: Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Memo Schutz. La gran final de ‘La Casa de los Famosos México’ será el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

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